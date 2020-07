Potem ko so na ljubljanski mestni občini letošnjo pomlad odprli vrtičkarsko območje na Brodu, kjer je skoraj sto mestnih vrtičkov in dodatnih štirinajst vrtičkov za gibalno ovirane, so zdaj začeli še pripravljalna dela za ureditev novega vrtičkarskega območja Grba II.

Vrtičkarsko območje na Grbi je občina ob Poti spominov in tovarištva oziroma na koncu Puhtejeve ulice odprla lansko pomlad, za ureditev pa odštela slabih 370.000 evrov. Tam je bilo do zdaj vrtičkarjem na voljo 57 vrtičkov, velikih do 79 kvadratnih metrov. Zdaj bodo na občini uresničili napoved in območje razširili ter tam uredili še približno petdeset novih vrtičkov. Dela bodo trajala predvidoma do konca leta. »Vrtički bodo tako nared na začetku nove vrtičkarske sezone,« so napovedali na občini. Na območju med vrtički in Potjo spominov in tovarištva bodo uredili tudi novo večgeneracijsko igrišče, ki bo namenjeno druženju, ustvarjanju in igranju različnih generacij, med drugim bodo obiskovalci tam lahko tudi šahirali. Občina je za izvajalca del izbrala podjetje Lavaco. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, ki so jo objavili januarja, bo moral izvajalec ob vrtičkih in igrišču zagotoviti tudi opremo, ki jo vrtičkarji potrebujejo. Na vrtičkarskem območju Grba II bodo tako tudi tri lesene lope, ki imajo šestnajst kovinskih omaric za shranjevanje orodja in opreme, vsaka omarica bo imela možnost zaklepanja. V lopi bo tudi skupen prostor za vse uporabnike, med lopama pa bo nadstrešnica. Prav tako bodo vrtičkarji na novem vrtičkarskem območju imeli leseno pergolo, zbiralnike za vodo, kompostnike, pitnike in nekaj urbane opreme, kot so klopi in mize, ob vrtičkih bo tudi pet stojal za kolesa.

Na območju mestne občine je sicer že osem vrtičkarskih območij. Prvi dve vzročni območji z vrtički so že leta 2010 uredili v Štepanjskem naselju in Dravljah, do danes pa so mestni vrtički ob že omenjenih območjih na Grbi in Brodu urejeni še na Ježici, Rakovi jelši, ob Vojkovi cesti in ob Ulici Iga Grudna. žir