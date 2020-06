Že brez take nadloge, kot je koronavirus, ki je prenekatero pomembno opravilo na začetku letošnjega leta postavil na glavo, se pogosto zgodi, da zaradi pomanjkanja ustreznega orodja odložimo kakšno pomembno delo z lesom ali okoli vegetacije. Žaganje z ročno žago je lahko naporno in dolgotrajno ali zaradi zaraščenosti grmičevja preprosto težko, včasih celo nemogoče. Enoročna akumulatorska žaga STIHL GTA 26, ki jo tokrat predstavljamo, je idealno orodje za obrezovanje sadnega drevja, razraščenih vej drugih vrst drevja, za razrez večjih zelenih odpadkov za lažji odvoz ter tudi za rezanje materiala pri izdelavi manjših kosov pohištva in drugih lesenih predmetov.

Za grme, sadno drevje, les ...

S to lahko žago hitro in učinkovito oblikujemo okrasni grm na svoji zeleni površini. Hitro in ostro rezilo natančno razreže veje sadnega drevja in podobnega rastlinja v oblike po naših željah in v skladu s predvidenim namenom. Les, plošče in hlodi, ki jih doslej še nismo uporabili in so v orodjarni ostali pozabljeni, se s pomočjo te spretne in učinkovite žage lahko hitro spremenijo v majhne klopi, stojala in podobne izdelke. Hitra in natančna veriga STIHL GTA 26 je natančna naprava, ki pri upravljanju navdušuje. Celo priprava lesa za kurjavo v pečeh in kaminih ni bila nikoli lažja in hitrejša, saj nam je STIHL GTA 26 lahko v veliko pomoč pri razrezu drv do dolžine, primerne za nalaganje v peč, brez potrebe po napornem cepljenju, ročnem žaganju ali zagonu večjih motornih enot.