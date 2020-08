Zato je tokratna jesenska akcija motornih žag STIHL zelo dobrodošla, saj kupcu katerekoli motorne žage (naj bo bencinska, akumulatorska ali električna) brezplačno podarijo rezervno verigo za to žago. STIHL je najbolj prodajana blagovna znamka motornih žag na svetu. Kakovost, znanje, udobje pri uporabi, učinkovitost, razvoj in uporaba najmodernejših tehnologij so razlogi, zaradi katerih številni kupci svoje zaupanje naklonijo podjetju STIHL – od vrhunskih profesionalcev do občasnih uporabnikov. Od svetovno uveljavljenih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z nego dreves, in profesionalnih arboristov do gozdarjev po vsem svetu je STIHL sinonim za profesionalno moč. Blagovna znamka STIHL je tudi pojem za kakovost. Osnovni razlog je sofisticiran inženiring, ki je v vsaki napravi prisoten do zadnjega detajla. Prepoznavne po svoji kakovosti, zanesljivosti in vzdržljivosti so motorne žage STIHL narejene in prilagojene potrebam končnih uporabnikov. Tudi motorne žage za občasno uporabo odlikujejo lastnosti, ki zagotavljajo optimalno delovanje in povečano udobje pri delu.

Tradicija in razvoj Motorne žage STIHL so legendarne zaradi svoje kakovosti in zmogljivosti, ki jih svojim uporabnikom ponujajo iz leta v leto. Vendar postati legenda je eno, a ostati številka ena na svetu je nekaj povsem drugega. Zato se STIHL ne naslanja le na svoj ugled iz več kot 90-letne zgodovine, temveč gre kontinuirano naprej, z izboljševanjem svojih izdelkov in postavljanjem vedno novih izzivov, da bi tudi v prihodnje zadovoljil potrebe uporabnikov. Razvoj, najmodernejša tehnologija in proizvodnja so pod strogimi standardi nadzora. Njihove motorne žage se proizvaja v najmodernejših proizvodnih obratih podjetja STIHL, v katerih kvalificirani zaposleni delavci delajo ob pomoči visoko avtomatizirane tehnologije, skozi vertikalno integrirane procese in obsežen nadzor kakovosti. Podjetje STIHL veliko pozornosti posveča projektiranju in razvoju naprav (na primer STIHL MS 500i je še vedno edini model motorne žage z elektronsko uravnavanim vbrizgavanjem goriva na svetu) ter tudi konstruiranju komponent. Vsaka motorna žaga STIHL mora ustrezati strogim standardom in preden zapusti proizvodnjo, se vsako zažene in testira.

Zanesljivost in razpon ponudbe Zanesljivost motornih žag STIHL je zavarovana z garancijo, ki uporabniku zagotavlja varnost ob nakupu. Garancijski rok za izključno osebno rabo naprav STIHL znaša 24 mesecev, medtem ko garancijski rok za komercialno oziroma profesionalno rabo znaša 12 mesecev. Za naprave STIHL so v garancijskem roku zagotovljeni servisno vzdrževanje in potrebni rezervni deli v vseh servisnih delavnicah pooblaščenih trgovcev STIHL (https://unicommerce.si/trgovci/). Program STIHL ponuja širok razpon motornih žag za vsako opravilo, naj bo to občasno žaganje drv za kurjavo, redno obrezovanje dreves na vašem posestvu ali vsakodnevno delo v gozdu. Motorne žage STIHL bodo zadovoljile vaše potrebe ne glede na to, ali želite bencinsko motorno žago, električno motorno žago ali akumulatorsko motorno žago. Da bi dobili žago, ki jo potrebujete, primerjajte posamezne modele motornih žag STIHL in se posvetujte s pooblaščenim trgovcem STIHL. Ti namreč ponujajo kvalificirano svetovanje pri izbiri prave naprave ter vas poučijo o pravilni in varni uporabi izbrane naprave. Svetujejo pa tudi o pravilni uporabi dodatne opreme in še posebej o priporočeni zaščitni opremi.