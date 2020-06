"Popolnoma nesprejemljivo nasilništvo," je v odzivu na videoposnetek spopadov na protestih tvitnila britanska notranja ministrica Priti Patel. Dodala je, naj se bodo vsi nasilni pripravljeni soočiti z varnostnimi silami. "Pojdite domov, da preprečite širjenje novega koronavirusa in rešite življenja," je še pozvala protestnike.

Londonska policija je za protestnike iz vrst gibanja Črna življenja štejejo in proteste skrajne desnice določila ločena območja, da med njimi ne bi prišlo do spopadov. Oblasti so tudi odredile, da se morajo vsi protesti končati do 17. ure po krajevnem času.

Britanski premier Boris Johnson je danes dejal, da so proteste proti rasizmu v Veliki Britaniji ugrabili skrajneži, ki da napadajo nacionalne spomenike v prizadevanjih za cenzuriranje preteklosti.

"Londončani nimajo časa za vaše sovraštvo," pa je skrajnim desničarjem, ki naj bi ugrabili proteste, na družbenem omrežju Twitter danes sporočil londonski župan Sadiq Khan.

Policija je tudi opozorila, da ljudje s sodelovanjem na protestih kršijo pravila o vzdrževanju ustrezne razdalje, ki dovoljujejo združevanje največ šestih ljudi.