Zgodilo se je naslednje. Imam takšno službo, da sem veliko pri ljudeh, in pred nekaj leti sem pri neki hiši opazil zapuščeni renault 5. Avto mi je bil takoj všeč, ogledoval sem si ga iz dneva v dan, nato pa sem se odločil, da lastnika vprašam, ali bi mi avto prodal. Ženska, ki ima več kot 80 let, se je odločila za prodajo. Še danes sva v stikih, saj jo vsake toliko obiščem in ji prinesem čokolado.

Res je. Dobil sem dokumente prvega lastnika, v njih pa je pisalo, da je bila čakalna doba pet mesecev.

Sem mislil, da je bil najbolje prodajan leta 1990… Težko bi kaj izpostavil. Meni je super to, da se v avto usedem in odpeljem. Je enostaven za vožnjo, brez nepotrebne elektronike. V času, ko je zapeljal na cesto, je bil nekaj posebnega, kot nekakšen mercedes v družbi stoenke, jugov in fičkov. Avto je bil top.

Moj je originalno francoski, kar se najbolje pozna pri rji karoserije, moj namreč ni niti malo gnil. Je pa res, da ga dobro vzdržujem in vsako malo napako odpravim sproti. Za vzdrževanje ni zahteven.

Poglejte si nalepko Pariz na mojem avtu. Ob priložnosti se mi je porodila ideja, da greva z ženo z renaultom 5 v Pariz. Bi šla do Eifflovega stolpa, sem jo vprašal. Odgovorila je pritrdilno in sva šla. Prevoziti 1300 kilometrov je bil kar izziv, kolegi so me vprašali, ali sva normalna.

Vse manj. Odkar sem dobil certifikat za starodobnika, ga bom dal malce v penzijo. Bolj ali manj bo parkiran v garaži. A to še ne pomeni, da s petko ne bom potoval, porodila se mi je namreč ideja, da bi se zapeljal do Moskve.

Nikakor ne. Ne izzivajte me. Moj renault 5 nima cene.

Matej Štakul