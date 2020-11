Kot je ta teden po poročanju francoskih medijev povedal Renaultov generalni direktor Luca de Meo, bo šlo za vzorčen primer obrata krožnega gospodarstva, obenem pa tudi za ukrep v okviru programa prestrukturiranja in zniževanja stroškov.

Koncern je namreč v začetku leta napovedal, da bo v luči izzivov za avtomobilski sektor, ki jih je pandemija covida-19 še poglobila, v treh letih privarčeval dve milijardi evrov, tudi z zmanjšanjem števila zaposlenih za 15.000.

Gre za tovarno, ki jo je francoski proizvajalec odprl leta 1952. V njej trenutno nastajajo vozila električnega modela Zoe in pa Nissanove micre. V naslednjih letih bo Renault izdelavo novih vozil v tem proizvodnem kompleksu postopoma ustavil. Zadnja zoe naj bi z linije zapeljala konec 2024, zadnja micra pa že prej.

Namesto tega bodo tehnologijo v tovarni preoblikovali tako, da bo v njej potekala predelava rabljenih vozil. Po prepričanju vodilnih v Renaultu gre za zelo obetavno dejavnost. Trg rabljenih vozil je namreč v porastu, obseg poslov na njem pa je trikrat večji kot na trgu novih vozil, je dejal De Meo.

Renault bo v prihodnosti v Flins preusmeril rabljena vozila te francoske znamke, stara manj kot pet let, in sicer iz svoje prodajne mreže ter od drugih podjetij, kot so npr. izposojevalnice vozil. V obratu jih bodo nato predelali in prodali kot nova. "Tako bo Renault izstopil iz kroga, v katerem se vrednost vozila v samo treh letih razpolovi," je dejal prvi mož koncerna.

Ta predelava bo v Flinsu stekla že prihodnje poletje. Ob tem pa bodo v naslednjih letih velikanski in delno neizkoriščeni obrat na površini 670.000 kvadratnih metrov preoblikovali še za bolj zahtevno predelavo vozil z motorjem na notranje izgorevanje v električna vozila ter za recikliranje baterij in drugih materialov. Tam naj bi nastala tudi raziskovalno središče in podjetniški inkubator za krožno gospodarstvo.

Ob tem se na sindikalni strani odpirajo skrbi zaradi zmanjševanja števila zaposlitev. Medtem ko trenutno v kompleksu v Flinsu dela okoli 3760 oseb, so se v Renaultu zavezali, da bodo do konca desetletja v njem našli zaposlitev za okoli 3000 ljudi. Natančne časovnice sicer v vodstvu ne želijo dati, obljubljajo pa tudi prekvalifikacije zaposlenih.