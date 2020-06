Tovarna avtomobilov Sarajevo, bolj znana kot TAS, je pred tem golfa prve generacije izdelovala osem let, golf druge pa je luč sveta ugledal 5. junija 1985. Golf je imel posebno oznako J, ki je pomenila, da je proizveden v Jugoslaviji, prepoznaven je bil tudi po znački z grbom mesta Sarajeva. Avto je z leti ponarodel in imel kultni status. TAS so sicer ustanovili leta 1970, Volkswagen je bil 49-odstotni, UNIS pa 51-odstotni lastnik. Od leta 1972 so proizvajali priljubljenega hrošča. Najboljše leto za tovarno je bilo 1989, ko je 3500 zaposlenih proizvedlo 37.000 vozil. Preskok z golfa prve na drugo generacijo je bil velik predvsem zaradi tehnologije, saj je bila druga generacija občutno naprednejša, do leta 1992 so jih proizvajali 32 na dan. Avta se je oprijel sloves zanesljivega, kar polovico vseh proizvedenih pa so prodali v Sloveniji. Zanimivo, da je povprečen Jugoslovan za nakup dizelsko gnanega golfa moral odšteti 96 plač. Za primerjavo, za yuga koral 45 zgolj 30. Pred začetkom vojne so v tovarni izdelali tudi nekaj enot golfa tretje generacije, nato pa proizvodnjo prekinili. Globalno je bila druga generacija eden najuspešnejših avtomobilov vseh časov, saj so jih med letoma 1983 in 1992 prodali 6,3 milijona.