Prav popusti ob nakupu novega avtomobila pa so še kako aktualni zadnje dni, zato ne čudi, da se je tudi name obrnilo že več (ne)znancev, z željo, da jim povem, ali je popust, ki jim ga ponujajo, dovolj velik, ali bi bilo smiselno še malce počakati in zahtevati še večjega. Dejstvo je namreč, da je prodaja novih avtomobilov v Sloveniji minuli mesec strmoglavila za 70 odstotkov v primerjavi z enakim lanskim, parkirišča uvoznikov pa so polna pločevine, ki se je morajo znebiti. Zaloga vozil jih namreč stane veliko. Vrag je odnesel šalo.

Toda kdo se v času krize sploh odloči za nakup avtomobila? Ljudje, ki denarja v preteklosti niso imeli, ga tudi v prihodnje ne bodo, številni med njimi, ki so že tako živeli iz dneva v dan, pa so izgubili službo. Tudi premožnejši so pred dilemo, ali v krizi zapravljati – in če že, se raje odločiti za nekoliko cenejši avto, da ne bodo tako zelo izstopali?

Pričakovati, da bo novi avto cenejši za 50 odstotkov in več, kot so na razprodajah kosi modnih oblačil, ni realno. Oziroma naj ne bi bilo. Toda kaj potem reči na primer na ceno ssangyonga koranda, ki ga namesto za 22.990 evrov ponujajo za 13.490, kar je 41 odstotkov ceneje? Ali pa na prestižnega volva XC90, ki ga prodajajo za 27 tisočakov oziroma 31 odstotkov ceneje? Podobnih primerov je še nekaj.

Ob tem se dobro spomnim pogovorov z nekaterimi avtomobilskimi poslovneži, ki so v preteklosti tarnali, kako nizke so marže in da s samo prodajo avtomobila ne služijo niti približno več tako zelo, kot so pred desetletjem ali več. Kljub temu pa je bil avtomobilski posel pred krizo posel, ki prinaša milijonske zaslužke. Pet največjih slovenskih avtomobilskih trgovcev je leta 2018 imelo 1,7 milijarde evrov prihodkov, pet najdobičkonosnejših pa se je pohvalilo s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 32 milijonov evrov. Kljub spodbudnim poslovnim rezultatom največjih pa bode v oči, da se manjši avtotrgovci borijo za golo preživetje.

Če o nakupu avtomobila resno razmišljate, je zdaj pravi čas, saj tako močnih adutov v rokavu še dolgo ne boste imeli. Vam bodo pa sosedje najverjetneje nevoščljivi še stopnjo več, če se boste v krizi odločili za nakup kakšne v Sloveniji bolj prestižne znamke. A to je pač slovenska folklora, ki naj vas ne odvrne od nakupa. Hvaležni vam bodo tudi trgovci, pa čeprav bodo avto prodali z veliko izgubo, kot boste zagotovo slišali. Čeprav nasmeški na obrazu avtomobilskih poslovnežev ob koncu leta ne bodo takšni, kot so bili pred 365 dnevi, pa bodo preživeli. Druge poti ni, ljudje imamo pač avtomobile preprosto radi.