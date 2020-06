Dobro (3). Kot pove že beseda ob šolski oceni, je trojka ocena, ki znanje šolarja oceni kot – dobro. Včasih je bila to tudi povsem sprejemljiva ocena, s katero je bila večina vsaj približno zadovoljna, v vsakem primeru pa ni bilo niti blizu tako kot danes, ko se zdi, da je trojka, vsaj v osnovni šoli, katastrofalno slaba. In da je postalo splošno merilo, da morajo otroci domov nositi samo odlične ocene, petice, vse, kar je manj, je že slabo. No, pa da ne zaidemo preveč, na trojko smo se spomnili nedavno tega, ko smo jo vozili, BMW-jevo karavansko serijo 3 namreč, na odlično oceno pa, ko smo si že po nekaj kilometrih zadovoljno mrmrali, da je »trojka čista petica«.

Seveda je ob tem treba dodati, da ni šlo za čisto običajno trojko. Testna karavanska z oznako touring je namreč premogla 3-litrski 6-valjni turbodizelski motor s 195 kilovati (265 konji), ki so se s pomočjo zares brezhibnega osemstopenjskega samodejnega menjalnika prenašali na vsa štiri kolesa. Ob tem je bila opremljena s paketom opreme M sport, ki poleg oblikovnih dodatkov in olepšav denimo prinaša odlična športna prednja sedeža, ki kljub omenjenemu pridevniku zagotavljata tudi veliko udobja pri daljših vožnjah, pa M športne zavore, M športno podvozje… Skratka, izkušnje ne le nadgradi, temveč jih kar konkretno spremeni, pa čeprav 6800 evrov, kolikor je treba odšteti zanj, še zdaleč ni malo. Smo pa, kot omenjeno, med vožnjo trojke tudi zaradi tega neznansko uživali od prvega do zadnjega kilometra, tako na avtocestah, ko se tudi pri visokih hitrostih za 1,7 tone težak avto odzove lahkotno kot peresce (z mesta do stotice sicer potrebuje le 5,4 sekunde), kot ovinkastih podeželskih, na katerih je odziven in agilen kot kakšna divja mačka v lovu na svoj plen. Glede na omenjeno težo in motor tudi 7,9 litra dizelskega goriva, kolikor nam je porabil na 100 kilometrov, ni bila pretirano visoka številka, bi se jo pa dalo za kakšen deciliter še znižati.

K odlični vozniški uporabniški izkušnji v veliki meri pripomore tudi izredno kakovostno in urejeno delovno okolje, ki mu moramo pod črto prav tako nameniti petico. Res je, nemara to pri katerem izmed tekmecev deluje še atraktivneje, a pri uporabniški izkušnji glede hitrosti, enostavnosti in odzivnosti bolje kot pri BMW-jevi kombinaciji velikega vrtljivega gumba, številnih fizičnih gumbov in na dotik občutljivega zaslona enostavno ne gre.

Karavanska trojka sicer ni zajeten avtomobil le kar se tiče kilogramov, temveč ga je veliko skupaj tudi po centimetrih. V novi, skupno že sedmi generaciji je še za sedem centimetrov daljši od predhodnika in je pri dolžinski meri za slab centimeter že prebil mejo 4,7 metra. Ob kar dolgi (2,85 metra) medosni razdalji bi tako pričakovali tudi zajetno količino prostora v zadku potniške kabine, a na tem področju trojka še vedno ne prepriča popolnoma. Napredek sicer je viden, a če bi jo ocenjevali, bi ji tu prisodili prav trojko, kar je torej dobro, korektno, ni pa nič več kot to. Malce bolje je v prtljažniku, ki je odlično, po premijsko obložen, 500 litrov pa je številka, ki jo tekmeci izpod rok bolj ljudskih znamk pri podobno velikih avtomobilih zlahka presežejo.

Karavanska trojka, sploh s testnim motorjem, torej potrjuje status najbolj uživaškega avtomobila te sorte na trgu. Pri prostornosti pa pušča prostor za izboljšave, zato bodo tudi 64.800 evrov, kolikor stane v osnovi (testnež z nekaterimi dodatki še 20 tisočakov več), odšteli predvsem tisti, ki bolj cenijo prvo.