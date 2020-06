Cenejša košarica z dražjo hrano

Če imate občutek, da se je v zadnjem mesecu, dveh marsikaj podražilo, se ne motite. Res je marsikaj dražje, po podatkih statističnega urada so se najbolj povišale cene hrane. Po drugi strani je tudi marsikaj cenejše, najbolj občutno elektrika in naftni derivati. V celoti vzeto in statistično gledano pa smo na letni ravni prejšnji mesec, tako kot že aprila, imeli opraviti z deflacijo. Košarica življenjskih potrebščin je bila cenejša kot lani.