Alternativa sežigu je sprememba življenja, kot ga poznamo

Povprečna slovenska štiričlanska družina vsak dan v različne zabojnike odvrže več kot pet kilogramov komunalnih odpadkov. Količina se kljub naporom, ki jih predvsem okoljevarstvene organizacije vlagajo v ozaveščanje ljudi, zadnjih deset let le povečuje. Čeprav se tudi v evropskem merilu ponašamo z visokim deležem ločeno zbranih odpadkov, nam to bore malo pomaga, če se potem na odlagališčih dušimo v embalaži in drugih odpadkih, ki jih nismo znali ne ponovno uporabiti ne reciklirati.