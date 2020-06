Tekma brez gledalcev je brez duše

Po treh mesecih premora se je v tekmovalni ritem s popolno igralsko in trenersko zasedbo, a brez gledalcev vrnila prva slovenska nogometna liga. Nogomet je z vrnitvijo le še utrdil sloves edinega slovenskega kolektivnega športa, ki ga ni »okužil« covid-19, saj so bila tekmovanja v drugih moštvenih panogah predčasno končana ali razveljavljena. Uspešna vrnitev nogometa kot najpomembnejšega športnega tekmovanja v državi je pozitivno sporočilo tudi za vse druge panoge, kako je mogoče zagnati kolesje tekmovanj vsaj znotraj države. Oživitev nogometnih igrišč je dobro znamenje, da se življenje normalizira tudi v Sloveniji. Nogomet v Sloveniji ni tako ključna gospodarska panoga kot v evropskih velesilah, a je vseeno pomembna družbena dejavnost, saj ima največ registriranih igralcev (54.000) in gledalcev med vsemi športnimi panogami.