Nehvaležnost ob zmagi nad virusom

V tednu, ko smo uradno pregnali sovražnika v obliki nekega nevidnega virusa z našega ozemlja, se lahko malo zazremo vase. Malo izprašamo lastno vest. Si zastavimo nekaj vprašanj. Ali smo dali vse od sebe v tej neenakovredni borbi, ki jo je za nas in v našem imenu vodila aktualna vlada? Smo sodelovali ali nagajali? Smo se delali disciplinirane in na skrivaj kršili vse mogoče predpise in odloke? Govorili eno in delali nekaj drugega? In navsezadnje, s čim izražamo svojo zahvalo?