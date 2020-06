Zgodbe o odpuščanju

Pred dnevi smo lahko prebrali domnevni zaključek krvave zgodbe o brutalnem umoru savdskega novinarja Džamala Hašokdžija. Tak zaključek bi bil na neki intimni ravni v drugačnih okoliščinah bolj razumljiv in sprejemljiv. Ker pa je slika dovolj jasna, ni dvoma, da gre za sprenevedanje in prisilo v odpuščanje. Razen pokojnikovega sina, ki je morilcem odpustil dejanje, so drugi družinski člani pobegnili na varno. Na varno očitno tudi pred sramoto, da bi se morali v strahu za svoja življenja tako ponižati.