Svoboda enako mislečih

Pisalo se je leto 1996: dostop do interneta je imelo (globalno) kakšnih 40 milijonov ljudi, spletnih strani pa je bilo (prav tako globalno) dobrega četrt milijona. Do prvega pametnega telefona bo minilo še ducat let in takrat enajstletni Mark Zuckerberg se bo kot študent drugega letnika in avtor spletne strani Facemash šele čez dobrih osem let znašel pred disciplinskim odborom harvardske univerze zaradi vdorov v strežnike in nedovoljene uporabe fotografij. Zakonodajalci in lobisti na Kapitolskem griču so imeli leta 1996 polne roke dela z regulacijo kabelske televizije in omrežij ter medkrajevne in lokalne (fiksne) telefonije in le malokdo je bil pozoren na predlog dveh kongresnikov v členu 230 zakona o dostojnih komunikacijah, ki je bil pridružen krovnemu zakonu o telekomunikacijah.