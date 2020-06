Ervin Hladnik - Milharčič: Naši teroristi

Osama bin Laden, Abu Bakr El Bagdadi in general Kasem Solejmani v nebesih gledajo televizijo. Bin Laden in El Bagdadi gledata posnetke nemirov v Združenih državah in vrtita palce na trebuhih, Solejmani pa zraven še tvita.