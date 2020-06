Jože P. Damijan: Končno hamiltonovski trenutek za EU?

ZDA so bile po »revolucionarni vojni« in zmagi nad britanskimi silami leta 1783 papirna konfederacija. Konfederacija s šibko vlado brez skupne valute, ki ni imela mandata za zadolževanje in za pobiranje davkov in ki ni bila sposobna niti plačevati svoje vojske. Finance konfederalne vlade so bile večinoma odvisne od prostovoljnih prispevkov posameznih držav.