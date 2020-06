»Samozaposleni ustvarjalci smo vpeti v zapleten sistem kulturniške preživetvene ekonomije, kjer igrajo pomembno vlogo subvencije prispevkov za socialno varnost, razpisi za projektna sredstva, točkovanje za delovne štipendije, knjižnično nadomestilo, gostovanja na rezidencah, festivalih in prodaja del. Za vse to so pomembne nagrade,« je okroglo mizo v sklopu Slovenskih dnevov knjige odprla povezovalka Marija Mojca Pungerčar iz KUD Trivia, sicer tudi urednica Novičnika za samozaposlene v kulturi. »A nagrade so navsezadnje pomembne tudi kot družbena potrditev in avtorjeva samopotrditev,« je prepričana. Če so torej tudi nekakšna smetana na torti – kako o njih razmišljati, ko kultura nima za torte?

Še vedno socialni korektiv

»Nagrade pogojujejo možnost nadaljevanja prekarnosti, saj z njimi podaljšujemo status samozaposlenega v kulturi s pravico do plačila prispevkov. A če razmišljamo, koliko točk nagrade prinesejo na razpisih in ali denarne nagrade začasno rešijo naš socialni položaj, kot nagrade izgubijo pomen,« meni pesnica in pisateljica Nina Dragičević, češ da prekarnost ni le zaposlitveni, temveč tudi življenjski status. Tudi prevajalka in literarna kritičarka Tanja Petrič se strinja, da nagrade ne bi smele biti socialni korektiv, a to do neke mere žal vendarle drži.

Borut Savski prihaja z nekoliko bolj stabilno financirane intermedijske scene: »Raje bi videl, da nagrade morda niti ne bi bile finančne, ampak bi bolj prispevale k realnemu trudu posameznikov v polju delovanja, da bi torej bolje odsevale resnično stanje kakovosti.« Tudi Katerina Mirovič je prepričana, da razmeroma majhen krog striparjev nagrad za dodeljevanja statusa ne potrebuje, saj tudi v žirijah ni pravih poznavalcev stripa: »V Stripburgerju pa denimo nočemo podeljevati nagrad brez finančne vrednosti. Zbiranje papirjev in plaket se mi zdi povsem odveč.«

Nagrade močno potrebujejo slikarji, dodaja vizualna umetnica Mojca Zlokarnik: »Eden od motivov, zakaj smo na DLUL ustanovili nagrado Ivane Kobilica, je bilo tudi podaljševanje statusa. To se mi zdi problematično, ker bi nam status moral omogočiti osnovno pravico do dela, karierna rast pa je povsem ločena kategorija.« Po mnenju arhitekta Tomaža Krištofa pa arhitektom še več kot prispevki pomeni, da je neki objekt sploh postavljen: »Za sodobnejše stavbe denimo nimamo varovanja dediščine, zato so nagrade lahko varovalo, da se stavb ne spreminja.«