Res mi ni več do smeha

K do vam laže je najboljša televizijska oddaja, ki jo lahko gledate ta trenutek na slovenskih televizijah. Gre za briljantne analize in detektiranje vseh laži na tak sproščen način. Vsem razumljiv. Voditelj Boris Tomašič , sicer tudi neke vrste gonilna sila Nova24tv, razume preprostega državljana, ki mu ni vseeno za domovino. Razume stiske in strahove nas vseh, ki se tresemo pred novimi valovi pogubnega virusa. Razume dolgoletno indoktrinacijo vseh nas, ki je pustila sledove. Globoke sledove v podobi močvirja, ki ga je treba izsušiti. Ali v podobi popolnoma degeneriranega meščanstva, ki se nekaj brezveze naokoli vozi s kolesi in provocira. Ja, provokacija je pravi izraza. In potem čudenje, če pade kakšna ostra beseda ali tvit.