Dobro jutro, Orbanija

Zgodovina nas uči, da po epidemijah običajno nastopijo vojne. Oziroma velikodržavni projekti. Nov vzhodnoevropski »hit« po Veliki Srbiji in albanskih sanjah o popolni združitvi prihaja iz Madžarske. Svojevrstni monarhoidni federaciji Madžarov, Srbov in tistih Hrvatov in Slovencev, ki so to pripravljeni sprejeti, bi seveda vladal Viktor Orban. Ki prek MOL kupuje ekipe na Hrvaškem in gradi stadione, kjer je na desnici priljubljen prav tako kot pri Vučićevih v Srbiji. V Sloveniji, vemo, je rad Janšev gost, Romuniji pa nenehno očita »neupravičeno prisvajanje« ozemlja, na katerem živi madžarska manjšina.