Prihajajoča facebookova storitev, ki bo uporabnikom omogočala lažje urejanje preteklih vsebin, objavljenih na svojem profilu. Storitev »Manage Activitiy« oziroma upravljaj z dejavnostjo bo omogočala sočasen premik večjih količin objav v osebni arhiv ali pa v smetnjak.

Facebook pravi, da bodo storitev za začetek omogočili uporabnikom aplikacij facebook in facebook lite, niso pa sporočili, kdaj točno jo lahko pričakujemo. Prav tako ni znano, ali bodo vsem uporabnikom možnost vključili hkrati ali jo bodo uvajali postopoma in po posameznih regijah. Pri ameriških tehnoloških podjetjih se pogosto zgodi, da novosti prvo uvajajo na pomembnejših ali testnih trgih, medtem ko moramo na manjših trgih na prihod novosti pogosto čakati. Google je denimo že sredi prejšnjega meseca naznanil možnost prenosa podatkov iz aplikacije glasba play v yt music, pa to možnost mnogi še čakamo.

Premikanje v osebni arhiv ali popolni izbris Kot je razvidno iz Facebookovega prikaza delovanja aplikacije, se bo vrstica za možnost urejanja zgodovine na lastni časovnici pojavila na uporabnikovi profilni strani v aplikaciji, nekje pod možnostjo »dodaj zgodbo«. Šlo naj bi za siv okvirček z nazivom »Manage Your Posts With Archive« (upravljaj svoje objave z arhivom). Tam mora uporabnik nato klikniti na »Go to Activity Log« (pojdi na dnevnik aktivnosti). Na novi strani se bo pojavilo več možnosti, za urejanje pa bo treba klikniti na »Manage Activity« (upravljaj z dejavnostjo) in nato še »Your Posts« (vaše objave). Na cilju boste lahko naposled izbirali med več filtri za lažje iskanje preteklih objav. Čeprav se napotki morda zdijo zapleteni, je tokrat, za razliko od kakšnih drugih storitev za varovanje zasebnosti pri facebooku, v praksi zadeva dokaj pregledna in intuitivna. S pomočjo filtriranja objav bo možno hitro najti in umakniti tudi objave oziroma fotografije s posameznimi označenimi osebami ali v nekem časovnem razdobju. Za nezaželene objave boste imeli dve možnosti. Lahko jih boste umaknili v arhiv. To vsebin ne bo izbrisalo, bodo pa postale vidne izključno vam. Gre torej za možnost shranjevanja spominov, ki jih ne želite več deliti s širnim spletom. Druga možnost je popolni izbris. Ta bo potekal v dveh korakih. V smetnjak odvržene objave bodo v košu čakale 30 dni, če si morda premislite. Po izteku roka se bodo samodejno izbrisale. Če ne želite čakati 30 dni, pa bo možno objave ročno izbrisati tudi nemudoma ob prihodu v smetnjak. Podobno kot z elektronsko pošto.