Boris Dežulović: Mala potreba za človeka, velika za človeštvo

Bilo je nekoč, v času, ko so ljudje še verjeli, da je Zemlja okrogla: bilo je še 15 minut do izstrelitve, velikanske tanke rakete Falcon 9 so že napolnili s kerozinom in tekočim kisikom, aktiviran je bil varnostni LES-sistem za nepredvidene primere, astronavta Doug Harley in Bob Behnken pa sta v kapsuli Crew Dragon čakala samo še na začetek odštevanja. Celo kraj je bil isti kot nekoč: kompleks Cape Canaveral na Floridi, izstreliščna ploščad 39A, prav tista, s katere je takrat v vesolje izplul tudi slavni Apollo 11 in s katere je pred desetimi leti zadnjič poletel shuttle. Vse od konca programa Space Shuttle Američani s svojih tal niso poslali astronavtov v vesolje: prav ta isti Doug Harley je tistega leta 2011 pilotiral Atlantis na njegovi zadnji misiji.