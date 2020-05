Žan Mahnič je vreden več kot razkužilo

Na račun prišli oboževalci Tunje

Pahor kolesari s tržnice

Bratuškova iz pionirke napredovala v mladinko

Lea Sirk kot klovn devetdesetih

Keramičarka Tara Zupančič

Lepo je, ko se na instagramu širita ljubezen in naklonjenost do ljudi, ki sami tega ne počnejo. Državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič je namreč nedavno dobil svoj spletni klub oboževalk in oboževalcev, kjer objavljajo lepe misli in fotografije tega mladega politika. Mahnič je morda na twitterju tovarna teorij zarote in ogorčenja nad kršitvami poslovnika, na instagramu pa mu pravijo »naš lepi princ«, ki je »več vreden kot razkužilo«, kjer »žar njegovih oči osrečuje« in da bi zanj še nogavice zlikali. In naša najljubša: »Žan, ti si kot roža. Če se uležeš nanjo, začutiš ljubezen.« Pa tudi fotografije so čudovite.Ob številnih profilih na instagramu, ki jih o znanih in slavnih ustvarjajo njihovi oboževalci in oboževalke, je svojega nedavno dobil tudi Tunja. Tunja je tisti član zasedbe Matter, ki ni igral v Gorskih sanjah, je pa znan po skoraj desetminutnem videu po scenariju in v režiji Emila Kozoleta iz leta 2018 z naslovom Tunja je burek. Tunja v videu slabih deset minut je burek. Na profilu Tunja official fan club najdete fotografije tega raperskega genija, na katerih je torto, spi ter pozira v hribih, pred zelenim ozadjem, pod hrvaško zastavo in na skupinski fotografiji 8. d.Zadnje tedne je objavljanje fotografij na kolesu dobilo kar nekaj političnih konotacij, kar pa za čuda ni ustavilo pregovorno apolitičnega predsednika države Boruta Pahorja. Ta je nedavno objavil fotografijo sebe na kolesu, vendar je ob tem poskrbel, da ima na kolesu toliko zelenjave, da bi bilo skorajda nemogoče sklepati, da je na demonstracijah. Pahor je ob fotografiji zapisal, da je moral namesto biovrečk uporabiti najlonske, zaradi česar se kesa in upa, da ga pri tem niso videli člani stalnega odbora za podnebno politiko. Očitno predsednik ne ve, kako delujejo družbena omrežja.V ponedeljek smo praznovali dan mladosti, ob katerem so se številni spominjali svojih pionirskih časov. Med njimi je bila tudi nekdanja ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je na svojem profilu objavila črno-belo fotografijo, na kateri ima bistveno krajše in bistveno bolj skodrane lase kot danes. So pa oblačila zato enako drzna, saj je Bratuškova na fotografiji v beli srajci in, predvidevamo, rdeči rutki. Fotografija je bila posneta, ko je obiskovala sedmi razred osnovne šole, na dan, ko je »napredovala« iz pionirke v mladinko.Čeprav ni bil pustni konec tedna, je pevka in ena od naših evrovizijskih predstavnic Lea Sirk te dni objavila fotografijo iz leta 1997, ko je bila našemljena v klovna. Fotografija, ki smo jo sicer že lahko videli v oddaji Znan obraz ima svoj glas, odpira več vprašanj, kot ponuja odgovorov. Lea Sirk namreč na njej pozira pred novoletno jelko, kar pomeni, da morda sploh ni bila našemljena za pusta ali pa morda res dolgo niso podrli smreke. Namesto lasulje nosi kapo, ki je novoletno okrašena, kot kostum pa ima oblečeno jopo, kakršne je v devetdesetih marsikdo nosil tudi ob običajnih dneh. Nora devetdeseta pač.V dneh, ko čakamo, da se zabavne televizijske oddaje, kot je Zvezde plešejo, spet vrnejo v običajne tirnice, si morajo z nečim čas zapolniti tudi televizijski voditelji in voditeljice. Tara Zupančič, ki sicer spremlja plesalce in plesalke v omenjeni oddaji, se te dni na primer ukvarja s keramičarstvom. Kot je objavila na svojem profilu, se je očitno kar sama lotila polaganja ploščic na vrtu, saj bo na njem uredila zunanjo kuhinjo. Pri tem se je pošalila, da dela za Amatersko keramičarstvo Zupančič, v primeru slabih časov za televizijo pa je očitno tudi že našla idejo za novo kariero.