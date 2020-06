Tanja Fajon po prevzemu stranke na sup

Gojko Ajkula ambasador jadralnega kluba Šobec

Jerica Zupan iz karantene v karanteno

Jasna jahala ob Jasni

Nekdanja novinarka in evropska poslanka Tanja Fajon prevzema vodenje stranke SD, s čimer bo postala prva ženska na vrhu te stranke in ena od treh aktualnih predsednic parlamentarnih strank. Ob tem ji je že čestitala ena od njih, in sicer Alenka Bratušek, ki jo je že povabila na pogovor in dobro kavo. Še preden pa je odšla na kavo, se je Tanja Fajon podala na sup, saj je na instagramu objavila posnetek s plovila, na katerem zna ravnotežje tudi v obleki loviti njen predhodnik Borut Pahor. Srčno upamo, da se bo nova predsednica stranke po predsedniku republike zgledovala zgolj pri športnih aktivnostih.Goran Hrvaćanin, znan tudi kot Gojko Ajkula in eden od Hostarjev, na svojem instagramu ponuja verjetno najbolj elegantno in tudi najbolj razdelano kritiko spletnih pojavov, še posebno s področja osebne motivacije in influencerstva. Poleg tega, da v vlogi motivatorja Alexandyja vodi pogovore v slongleščini, slovi tudi po svojih »spontankah«, fotografijah, na katerih se ljudje pretvarjajo, da so nastale naključno, v resnici pa je bilo vanje vloženo ure dela. Najnovejšo je posnel za jadralni klub Šobec. Čeprav v tem kampu pri Bledu ni ne dovolj vetrov niti vode za jadranje, verjamemo, da bo neizčrpnemu viru pozitivnosti tam uspelo najti tudi to.V času karantene je v Sloveniji upadlo število poškodb s terena, saj smo bili večinoma doma, nagnjeni k milejšim poškodbam, kot je otečen palec zaradi uporabe telefona ali pa lažje opekline od peke kruha z drožmi. Tako ne preseneča, da se je ob sprostitvi ukrepov in prostem izhodu v naravo marsikdo poškodoval. Med njimi je tudi radijska voditeljica Jerica Zupan, ki se bo po karanteni zaradi korone zdaj odpravila v karanteno zaradi zlomljenega gležnja. Kot je zapisala, je potem, ko se je življenje spet začelo, njo že doletel drugi val in s tem karantena številka dve.Zvezda narodno-zabavnih oddaj na slovenskih televizijah in najboljša imitatorka Helene Blagne Jasna Kuljaj se te dni sprošča ob svoji soimenjakinji, jezeru Jasna. Tam so namreč, kot je zapisala, pred časom snemali Kekca za oddajo Pri Črnem Petru, tokrat pa se je Jasna ob Jasno za nekaj dni odpravila na dopust. Tam se žal še ne more kopati, saj je jezero premrzlo, lahko pa jaha slavnega kozoroga, skupaj s Čuki napoveduje točke v svoji oddaji. Vmes je tudi objavila fotografijo svojega apartmaja, v katerem je še nekaj postelj prostih. Jasna, morda pa naslednjič kopanje v Jasni z vavčerji.