Kritika razstave: Odhajanje in bivanje zunaj kroga

Vizualna umetnica in mojstrica v grafični tehniki Zora Stančič je svoje grafične liste animirala v večno zgodbo o odhajanju, tako da jo je umestila v prostor Mediterana z motivom lepe Vide in sodobne begunske tematike. Ženski glas v videu pripoveduje misli o krivdi in strahu, ki spremljajo vsakega človeka, ki odhaja s trebuhom za kruhom iz domačega kraja.