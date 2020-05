Likovna umetnika Iztok Bobić in Miha Boljka sta v sredo pod naslovom Refleksije okolja v Galeriji DLUL razstavila izbor svojih novejših del. Zaradi protivirusnih ukrepov uradnega odprtja ni bilo, zato pa razmišljata o slovesnem zaprtju 7. junija, če bodo okoliščine to seveda dovoljevale.

Fascinacija nad nevidnim

Iztok Bobić je zaposlen v Lutkovnem gledališču Ljubljana kot oblikovalec lutk, ukvarja se tudi s scenografijo in slikarstvom, pri slednjem pa mu je v navdih narava, njena pestrost ter njene zakonitosti, predvsem pa nevidno, recimo nenehna transformacija rastlin. V zadnjem ciklu Serpentinska jedra se na platnu vrstijo abstraktne vijugaste in krožne oblike, ki jih naslika zgolj z eno potezo. »Iščem pretočnost znotraj narave, fascinirajo me mikrostrukture in prek teh naravnih sistemov formiram svoje like,« pravi avtor. V naravi vtise lovi s fotoaparatom in beleži v skicirko, v ateljeju pa potem »spustim ventil, da se vtisi zlijejo v sliko. Včasih se to zgodi spontano in hitro, pri točkastih, statičnih elementih pa se zadržim malo dlje.«

Ravno za ta cikel si je priredil likovno orodje – povezal je v snop več manjših čopičev in nato s pigmenti, zemeljskimi barvami, ki jih je fizično nanesel na nadgrajen čopič, risal linije. Zanimivo je, da slika nastaja na tleh. »To mi je všeč, ker lahko krožim okrog slike, jo oškropim z barvo, se umaknem in jo pogledam z razdalje. Gre za realni položaj pogleda, kot ko se sprehajaš po naravi in gledaš v tla. Lovim ravnotežje, do kod nalagati plasti, da ne zasičim platna. Zato na njem ostajajo tudi lahkotne, čiste površine.«