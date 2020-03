Nedelja nekaj čez 11. uro. Resljeva cesta je bila prazna, le vsake toliko je po njej pripeljal avto. Prazni so bili tudi pločniki, le delavci na Trubarjevi cesti so z vso potrebno mehanizacijo nadaljevali tlakovanje ceste in vsaj malo popestrili tišino, ki je rezala s soncem obsijan dan.

Na nabrežju gostinci enotni

Na Petkovškovem nabrežju, kjer še v soboto pred lokali ni bilo mogoče dobiti proste mize – prazno. Prazni in zvezani so bili tudi stoli pred lokali, le nekaj posameznikov je s cigareto v roki posedalo pred vrati društva Stigma. Nekaj mladih zaljubljenih parov se je sramežljivo stiskalo na kamnitih klopeh ob bregu Ljubljanice. »Še to soboto, ko je bila tudi tržnica polna ljudi, smo dobro delali, pa čeprav je bilo gostov manj, kot je za ta dan značilno. Pozna se, da na Petkovškovo nabrežje najprej posijejo topli spomladanski žarki, ki napolnijo praktično vse mize na vrtu,« nam je povedal eden od gostincev, ki se ni želel izpostaviti, in dodal, da so se že v soboto v popoldanskem času gostinci na nabrežju dogovorili, da vsi že v nedeljo zaprejo vrata lokalov. Tudi kompromisa, da bi pijačo stregli le zunaj, niso sklenili. »Zavedamo se, da bomo zaradi zaprtja v minusu, vendar gre za odgovornost do virusa, ki jo moramo prevzeti prav vsi,« je v imenu vseh povedal sogovornik. Tudi nekaj metrov naprej od zaprte slaščičarne sta v samoti vztrajala le Prešeren in edini ulični umetnik, harmonikar, ki s preigravanjem slovenskih narodnih viž očitno še ne bo odnehal. Drugih zvokov, ki smo jih ob nedeljah vajeni, in gruč turistov ni bilo na spregled.

Žalosten, brez za Ljubljano značilnega vrveža je bil tudi utrip na Cankarjevem nabrežju. Ljubljanska plaža, ki ob koncu tedna zaživi v vsej svoji pomembnosti, je tokrat samevala. Tistih nekaj lokalov, ki so se odločili in odprli vrata, je samevalo. Ekipa natakarjev priljubljene restavracije z burgerji je optimistično pripravljala pogrinjke na mizah s pogledom na Ljubljanico. Nekaj miz so s kavami postregli tudi v kavarni, vendar nam nobena od njenih strank ni želela dati izjave o druženju v lokalu. Kot da so se sramovali svojega glede na številne pozive morda malo neodgovornega dejanja.