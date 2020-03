Litovski premier Saulius Skvernelis je sporočil, da njegova država ponovno vzpostavlja mejni nadzor z Latvijo in Poljsko. Prepoved vstopa za tuje državljane začenja veljati danes, ne bo pa prepoved veljala za tiste, ki imajo dovoljenja za bivanje, diplomate in vojake zveze Nato.

"Naš cilj je čim bolj upočasniti širjenje virusa v državi in zmanjšati njegove škodljive posledice," je dejal. V Litvi so do sobote zabeležili osem primerov okužb. Oblasti v Vilni so že v petek sprejele odločitev o zaprtju vseh šol, vrtcev in univerz ter prepovedale vse javne dogodke.

Od ponedeljka bodo restavracije, bari in večina trgovin zaprti, trgovine z živili in lekarne bodo ostale odprte. V ponedeljek namerava litovska vlada sprejeti načrt za podporo gospodarstvu, ki bo predstavljal "vsaj milijardo evrov".

Omejitve tudi v Estoniji in Latviji Tudi Estonija s torkom uvaja nadzor na svojih mejah. "Vlada se je odločila začasno obnoviti nadzor na meji," je po poročanju AFP dejal estonski premier Jüri Ratas. V Estoniji, kjer so zabeležili 115 primerov okužb, bodo omejili vstop tujcem, ki nimajo dovoljenja za stalno bivanje ali pa družinskih članov v državi, je na Twitterju sporočilo estonsko zunanje ministrstvo. Kot poroča AFP, je država že prepovedala potovanje na šest svojih otokov, kar je dovoljeno le njihovim prebivalcem. V Latviji, kjer so potrdili 26 primerov okužbe, bodo v ponedeljek prekinili vse mednarodne lete ter javni prevoz. "Meje bodo še naprej odprte za osebna vozila in mednarodni prevoz blaga," je dejal latvijski prometni minister Salis Linkaits.

Na Kitajskem 20 novih okužb in deset smrti zaradi koronavirusa Na Kitajskem so danes zabeležili 20 novih primerov okužbe, od tega 16 pri tistih, ki so v državo prispeli iz tujine. Zaradi koronavirusne bolezni je umrlo deset ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Med novimi primeri okužb so jih 16 odkrili pri tistih, ki so na Kitajsko prispeli iz tujine, kar je največ v zadnjem tednu. To pri kitajskih oblasteh zbuja bojazen, da bodo ukrepi, ki so jih uvedle za omejitev širjenja virusa, ogroženi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupno število "uvoženih" okužb na celinski Kitajski je tako naraslo na 111. Kitajske oblasti so zato okrepile nadzor pri tistih, ki prihajajo iz tujine. Peking je sicer že v sredo odredil 14-dnevno karanteno za vse, ki v kitajsko prestolnico prihajajo iz tujine.

Velikonočne slovesnosti v Vatikanu zaradi koronavirusa letos brez vernikov Iz Vatikana so danes sporočili, da bodo vse velikonočne slovesnosti zaradi koronavirusa potekale brez vernikov. Velika noč bo letos 12. aprila. "Zaradi trenutnih globalnih zdravstvenih izrednih razmer bodo vse liturgične slovesnosti v velikem tednu potekale brez fizične navzočnosti vernikov," so sporočili iz vatikanskega urada, ki skrbi za določanje urnika papeža Frančiška, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodali so, da bodo vse splošne avdience in molitve angelovega čaščenja, ki jih vodi papež, do velike noči dostopne zgolj prek spleta. Angelovo čaščenje je sicer že minulo nedeljo zaradi koronavirusa potekalo brez navzočnosti vernikov na Trgu sv. Petra.

Na Hrvaškem potrdili sedem novih okužb s koronavirusom Na Hrvaškem so danes potrdili sedem novih primerov okužbe s koronavirusom. Kot je potrdil minister za zdravje Vili Beroš, se je skupaj tako v državi doslej okužilo 46 ljudi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Pet novih primerov so zabeležili v Osijeku, in sicer gre za širjenje okužbe znotraj družine, dva nova primera pa so zabeležili v Zagrebu, je dejal Beroš na novinarski konferenci štaba civilne zaščite v Zagrebu.