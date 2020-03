Ekipa iz Bergama nadaljuje uspešne nastope v zanjo premierni lige prvakov. Potem ko je prvo tekmo doma dobila s 4:1, je danes že zgodaj potrdila mesto med osem. Slovenski reprezentant Josip Iličić je najprej v tretji minuti izsilil enajstmetrovko, ki jo je sam tudi uspešno izvedel.

Valencia je izenačila v 21. minuti, ko je zadel Kevin Gameiro, a je Iličić, ki je zadel že na prvi medsebojni tekmi, je spet poskrbel za novo najstrožjo kazen in jo v 43. minuti spet tudi uspešno izvedel za novo vodstvo Italijanov. Ferran Torres je v 67. minuti zmanjšal zaostanek Valencie.

A v 71. minuti je Iličić spet mojstrsko zadel s 15 metrov za prvi slovenski "hattrick" v ligi prvakov. S tem je presegel dosežek Zlatka Zahoviča, ki je kot Slovenec dva gola na tekmi lige prvakov dosegel leta 1998 za Porto proti Croatii iz Zagreba ter istega leta proti proti Ajaxu. Dosežek je popravil v 82. minuti, ko je zadel za današnjih 4:3 in skupnih 8:4.

S tem je pri 32 letih postal najstarejši nogometaš, ki je v izločilnih bojih lige prvakov dosegel štiri zadetke na eni tekmi. Hkrati je prvi igralec lige prvakov, ki je v gosteh dosegel štiri zadetke in eden od petih, ki je štiri zadetke dosegel v izločilni fazi lige prvakov.

Pri slednjem se je pridružil Simoneju Inzaghiju, Mariu Gomezu, Robertu Lewnadowskemu in Lionelu Messiju, ki mu je to uspelo dvakrat. Za slovenskega reprezentanta je sicer to 21. gol na 29 tekmah v tej sezoni.

»Osredotočam se na to, kar počnem in ne na branilce pred seboj. Ko vidim prostor, grem tja. Starejši kot sem, bolje igram. Zabavam se. Želim nadaljevati v tem slogu, vsa ekipa uživa v nogometu. Žal mi je le, ker na stadionu ni bilo navijačev,« je po brezhibni predstavi dejal Josip Iličić, ki je močno pripomogel, da se je Atalanta uvrstila v četrtfinale lige prvakov. »Že po prvi tekmi osmine finala sem dejal, da Atalanta ni več presenečenje. Že nekaj let nam uspevajo izjemne stvari, naš cilj pa je, da dokažemo, da si zaslužimo biti tu, da želimo biti še močnejši,« je še pristavil Slovenec.

Uspešna pa je bila tudi ekipa Leipziga (brez še vedno poškodovanega Kevina Kampla), ki je ubranila prednost s prve tekme v Londonu proti Tottenhamu. Marcel Sabitzer je Londončane v težke težave spravil z goloma v deseti in 22. minuti, Emil Forsberg pa je v 87. minuti dokončal delo za Nemce.

V sredo bosta na sporedu tekmi Liverpool - Atletico Madrid (prva tekma 0:1) in Pariz St. Germain - Borussia Dortmund (1:2), prihodnji teden pa še Juventus - Lyon (0:1), Manchester City - Real Madrid (2:1), Bayern - Chelsea (3:0) in Barcelona - Napoli (1:1).