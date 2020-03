Italijanski mediji so se razpisali po zgodovinski predstavi Atalante in slovenskega reprezentanta v osmini finala lige prvakov. Pri La Repubblici so Iličića označili s pridevnikom "sanjski", pri Gazzetti so šli korak dlje in zapisali "gigant, Iličić", medtem ko Corriere dello Sport dodaja "norec, Iličić". Za poročilo in posnetek vrhuncev tekme sledite povezavi.

La Stampa pa poudarja, da zgodovinske predstave tako Ilićića kot Atalante ne more nihče prav zares slaviti ob praznem stadionu in težavah v naši zahodni soseščini. Še posebej v Bergamu, kjer je doslej z novim koronavirusom okuženih 1245 ljudi. Vseeno je Iličić pobral vsaj športno smetano medijskih zapisov v Italiji. Dvaintridesetletni Kranjčan je na naslovnici vseh spletnih portalov, za italijanske medije pa je še enkrat izpostavil, da z leti postaja kot vino, torej vedno boljši.