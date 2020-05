Iličić je v dresu četrtouvrščene Atalante v tej sezoni navduševal z igrami in zadetki, s 15 goli je peti med strelci, ob tem je v ligi dodal še pet asistenc. Velik delež pri njegovem uspehu si lasti trener ekipe iz Bergama Gian Piero Gasperini.

Ta je v pogovoru za Guardian dejal, da je Slovencu pred tem manjkala prava miselnost. »Klicali smo ga 'Josip - babica', ker je le hodil od enega do drugega in bil do vsakega prijazen,« je povedal Gasperini.

»Prepričati smo ga morali, da poveča svoj trud na treningih. Ta miselni korak mu je manjkal. Ko pa ga je naredil, smo ga nehali klicati 'babica' in ga zdaj kličemo 'profesor',« je pojasnil trener Atalante.

»Spoznal je, da je vsak trening lahko zabaven. Pet golov v tej sezoni lige prvakov je le eden izjemnih njegovih dosežkov,« je še povedal Gasperini.

Ta je podobno dejal o svojem drugem napadalnem adutu in kapetanu Papuju Gomezu. »Pri Papuju govorimo o izjemnem igralcu, ki ni izkoristil svojega potenciala, ker nikoli ni dobro treniral. Ko pa je začel bolje vaditi, se je raven igre strmo dvignila in je postal eden najboljših v Evropi,« je razkril Gasperini.