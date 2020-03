Nocoj bosta znana prva četrtfinalista lige prvakov. Atalanta bo na praznem stadionu Valencie branila velikansko prednost (4:1), Leipzig bo doma potrjeval napredovanje proti lanskemu finalistu Tottenhamu (1:0). Koronavirus je močno posegel tudi v polje evropskega nogometa najvišje ravni – Uefa je za tekme lige prvakov in lige Evropa suspendirala italijanske sodnike, katalonska vlada pa je predlagala, naj Barcelona in Napoli prihodnji teden odigrata tekmo brez gledalcev na stadionu Camp Nou. Prazne tribune bodo tudi jutri v Parizu, kjer bo PSG gostil Borussio iz Dortmunda.

Atalanta je dobila izredno dovoljenje italijanske vlade, da je sploh lahko odpotovala v Valencio, potem ko so oblasti prepovedale vstope in izstope iz Lombardije. Italijansko moštvo s slovenskim reprezentantom Josipom Iličićem na čelu je izolirano v hotelu blizu stadiona Mestalla, kjer nocoj ne bodo odpirali vrat niti za obiskovalce niti za poročevalce. Akreditacije so prejeli samo člani produkcijske hiše, ki bo poskrbela za neposredni televizijski prenos. Atalanta je pred zgodovinskim podvigom, saj v vlogi debitanta v ligi prvakov izziva za napredovanje v četrtfinale in ima tri gole prednosti. »Nič še ni odločenega. Smo v dobrem položaju in samozavestni, a bomo morali zadeti tudi v gosteh. Veliko pozornosti posvečamo psihološki pripravi na tekmo,« pravi trener Atalante Gian Piero Gasperini. Valencia se bo zaletela proti vratom Atalante, da bi čim prej izničila prednost Italijanov. »Doma smo močni, rezultat na prvi tekmi pa ni bil realen odraz razmerij na igrišču. Ne verjamem, da potrebujemo čudež za napredovanje,« je samozavesten trener Valencie Albert Celades.

V Leipzigu se niso zmenili za priporočila nemškega ministrstva za zdravje, ki je odsvetovalo tekmo s Tottenhamom. Nemški prvoligaš bo odprl vrata stadiona za navijače, saj se je prvič uvrstil v izločilni del tekmovanja in je po zmagi v Londonu na pragu četrtfinala. »Upam, da bomo pokazali podoben obraz kot na prvi tekmi. Kdor ne bo igral do limita, si ne zasluži naziva profesionalni nogometaš,« je bil sporočilen trener Leipziga Julian Nagelsmann. Nastop Kevina Kampla je zaradi poškodbe gležnja vprašljiv.