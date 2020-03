Tekma med španskim in italijanskim prvoligašem, v dresu katerega blesti slovenski reprezentant Josip Iličić, bo prihodnji torek odigrana brez gledalcev, je danes odločilo špansko ministrstvo za zdravje. Razlog je seveda koronavirus, ki v zadnjih tednih neti strah med Evropejci.

Špance upravičeno skrbi, da bi kateri od navijačev Atalante na tekmo lahko pripotoval okužen z virusom, ki se je na stari celini najbolj razširil prav na Apeninskem polotoku. »Tekma je dobila zeleno luč, vendar mora biti odigrana za zaprtimi vrati,« so sporočilo Evropske nogometne zveze (Uefa) svojim navijačem posredovali pri Atalanti in obljubili, da bodo vsem, ki so vstopnice za dvoboj že kupili, povrnili denar.

Kot pišejo tuji mediji, bo obračun med Valencio in Atalanto sploh prvi v zgodovini lige prvakov, ki bo odigran pred praznimi tribunami.