Že prej je bilo jasno, da bo dvoboj med Interjem, za katerega igra slovenski vratar Samir Handanović, in Getafejem potekal za zaprtimi vrati, po besedah predsednika Getafeja Angela Torresa pa moštvo sploh ne bo odpotovalo v Milano. »Ne želimo oditi v epicenter koronavirusa,« je dejal Torres za špansko radijsko postajo Onda Cero. »Najbolj smiselno bi bilo tekmo prestaviti,« je še dodal. Getafe se je že obrnil na Uefo, da najde alternativno prizorišče obračuna, v skrajnem primeru pa so pripravljeni Španci celo predati dvoboj in samovoljno zaključiti pot v osmini finala tekmovanja.

»Če moramo za voljo našega zdravja to tekmo izgubiti, jo bomo pač izgubili,« je po navedbi nemške tiskovne agencije dpa še zaključil Torres. Italija je po zadnji odredbi tamkajšnje vlade pod karanteno, da bi zajezili širitev novega koronavirusa. Doslej je tam umrlo 631 ljudi, več kot 10.000 pa je okuženih.