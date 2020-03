Danes se je v afganistanski prestolnici zgodil prvi teroristični napad po podpisu ambicioznega sporazuma o premirju med talibani in ZDA prejšnjo soboto. V napadu je umrlo najmanj 32 ljudi, med njimi ženske in otroci, ranjenih je več kot osemdeset ljudi. Talibani so hitro zanikali odgovornost za pokol, ki se je zgodil ob žalni slovesnosti, s katero so počastili spomin na Abdula Alija Mazarija, nekdanjega vodilnega politika Hazarjev, pretežno šiitske manjšine v sicer sunitskem Afganistanu. Ubili so ga talibani leta 1995, v času svojega zmagovitega osvajanja Afganistana.

Komemoraciji so tamkajšnji mediji posvetili široko pozornost. Nekatere televizije so jo neposredno prenašale, prav tako pa potem tudi nepričakovani teroristični napad, ko je več neznancev začelo streljati z bližnjega gradbišča in se je množica pognala v beg, nakar so prihiteli afganistanski specialci in udarili po teroristih. Odgovornost za napad je prevzela teroristična skupina Islamska država, ki je ob tej priložnosti tudi pred letom dni napadla z minometom in ubila 11 ljudi.

Slovesnosti so se tokrat udeležili tudi člani vlade iz Kabula, vključno s predsednikom Abdulahom Abdulahom, ki trdi, da je zmagal na nedavnih predsedniških volitvah, čeprav rezultati kažejo drugače. Kot drugim pomembnim politikom je tudi njemu uspelo zbežati ob začetku terorističnega napada.

Premirje se ni uveljavilo Medtem se v Afganistanu po podpisu sporazuma o premirju med talibani in ZDA boji med vladno vojsko in talibani nadaljujejo. Po drugi strani talibani ponekod opuščajo blokade pomembnih prometnic, še naprej pa je glede sporazuma zelo optimističen ameriški predsednik Donald Trump, ki se je v torek pol ure pogovarjal po telefonu s političnim voditeljem talibanov Abdulom Ganijem Baradarom. Sporazum iz Dohe naj bi zagotovil popoln umik tujih vojakov iz Afganistana v 14 mesecih, torej tudi 12.000 ameriških vojakov, ki so daleč najštevilčnejši. Talibani pa so obljubili, da se bodo z vlado v Kabulu 10. marca začeli pogajati o miru. Predvsem bi se morali obe strani afganistanske državljanske vojne dogovoriti o tem, kako vključiti talibane v vladne institucije, zlasti vojsko. Talibani so se tudi zavezali, da se bodo borili proti Al Kaidi in Islamski državi. Če bi katera od teh dveh terorističnih organizacij še naprej imela svoje sile v Afganistanu, se ameriški vojaki ne bodo umaknili. Današnji pokol tako ne ogroža toliko premirja med ZDA in talibani, kot ga ogroža nadaljevanje spopadov med talibani in afganistansko vojsko.