V Afganistanu se je včeraj zgodilo nekaj v svetu res redkega: prebivalci so lahko na deljeni sliki na televizijskih ekranih spremljali, kako kar dva politika tako rekoč sočasno prisegata na predsedniški položaj. To je posledica spora o rezultatih lanskih predsedniških volitev, ki predstavlja resno oviro možnosti končanja vojne in iskanju politične rešitve, ki sta se prav zdaj pokazala na obzorju.

Uradni rezultati volitev septembra lani so pokazali zmago aktualnega predsednika Ašrafa Ganija v prvem krogu z 51 odstotki glasov. Gani (71 let) je tako včeraj v predsedniški palači prisegel na drugi petletni mandat z obljubo, da bo končal 40 let trajajočo vojno v državi.

Skoraj hkrati je na predsedniški položaj prisegel Abdulah Abdulah (59), ki je na predsedniških volitvah dobil 40 odstotkov glasov, vendar rezultatov ne priznava in trdi, da je zmagal. Abdulah je prisegel v istem vladnem kompleksu in tik ob predsedniški palači, tako da so gostje za prvo in drugo inavguracijo stali v dveh skoraj vzporednih vrstah. »Zdaj sem predsednik in služabnik vseh vas,« je rekel Abdulah. Prisegi sta potekali kljub temu, da se je nedaleč stran prav takrat zgodil raketni napad. Odgovornost je prevzela teroristična skupina Islamska država s trditvijo, da je ciljala Ganijev dogodek.