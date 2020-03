Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je odobrilo odprtje uradne preiskave o domnevnih vojnih zločinih pripadnikov ameriške in afganistanske vojske ter talibanov v Afganistanu od leta 2003, ki jo je zahtevala glavna tožilka Fatou Bensouda.

Odločitev je sprejel pritožbeni senat sodišča in tako spremenil odločitev predobravnavnega senata iz aprila lani. Takrat so sodniki ugotovili, da sicer obstaja zadostna podlaga za preiskavo, da pa je od dogodkov minilo preveč časa in da oblasti v Afganistanu ne bi sodelovale, zato preiskava verjetno ne bi prinesla pravice. Pritožbeni senat je tak sklep označil za prekoračitev pristojnosti.

Odločitev ima tudi močan politični element. Združene države, ki niso podpisnice rimskega statuta o ICC, ostro nasprotujejo vsaki preiskavi ameriških vojakov. Že prej so napovedale ukrepe proti tistim, ki bi sodelovali v preiskavi, ter grozile sodnikom s pregonom pred ameriškimi sodišči in s finančnimi ukrepi.

Tožilstvo je na podlagi obvestil o kaznivih dejanjih sicer že več kot deset let opravljalo uvodno preiskavo, med drugim o napadih na civiliste in o zunajsodnih usmrtitvah. Poročilo izpred štirih let govori o verjetnem mučenju ujetnikov v tajnih zaporih ameriške Cie. Ujetnike naj bi mučile tudi afganistanske sile, talibani pa zakrivili množične uboje civilistov. Po podatkih OZN jih je bilo od začetka vojne ubitih več kot 100.000.

Tožilstvo se bo v preiskavi verjetno soočalo z mnogimi težavami, od nesodelovanja ameriških in tudi afganistanskih oblasti do varnostnih tveganj. ZDA in talibani so v soboto podpisali mirovni dogovor, a miru ni, ta teden je spet prišlo do spopadov.