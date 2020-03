Prepoved potovanj iz Evrope bo začela veljati od 5. ure v soboto po srednjeevropskem času, Trump pa je dovolil možnost, da prepoved odpravijo pred iztekom 30-dnevnega roka. Povedal je, da prepoved ne velja za Veliko Britanijo in za Američane, ki se bodo vračali domov iz Evrope, čeprav ni čisto jasno, kako bo to mogoče izpeljati, ker letalske družbe s praznimi letali v eno ali drugo smer verjetno ne bodo letele.

Vršilec dolžnosti ministrstva za domovinsko varnost ZDA Chad Wolf je v posebni izjavi po Trumpovem nagovoru pojasnil, da gre za prepoved vstopa v ZDA za večino tujcev, ki so bili v določenih evropskih državah v 14 dneh pred njihovim predvidenim prihodom v ZDA.

Prepoved ne velja za Američane, za tujce s stalnim prebivališčem v ZDA, ožje družinske člane ameriških državljanov ter druge posameznike, ki so posebej navedeni v posebni izjavi.

Prepoved potovanja velja za evropske države iz schengenskega območja: Avstrijo, Belgijo, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Islandijo, Italijo, Latvijo, Liechtenstein, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Slovaško, Slovenijo, Španijo, Švedsko in Švico.

Do Trumpovega nagovora v sredo zvečer Bela hiša še ni vedela, kaj naj stori predsednik sam in kaj v sodelovanju s kongresom, Trump pa se še ni odločil, ali bo priznal resnost pandemije novega koronavirusa.

Zganili so se tudi v kongresu in naznanili paket pomoči gospodarstvu v vrednosti več milijard dolarjev, o katerem bo predvidoma že danes glasoval predstavniški dom kongresa. Direktor Nacionalnega inštituta za nalezljive bolezni Anthony Fauci je v kongresu povedal, da bo še več primerov okužbe s koronavirusom in da se bo stanje še poslabšalo.

Sreda je bila sicer v ZDA dan, ko se je večina države končno zavedla nevarnosti na čelu z njihovim predsednikom. Zapirale so se šole, odpovedovale prireditve, prekinila se je sezona v ligi NBA, drugi športi bodo potekali pred praznimi tribunami, kongres in Združeni narodi so prekinili turistične obiske, število okužb v ZDA pa se je ob okrepljenem testiranju povzpelo na 1135. Umrlo je 38 ljudi.

Trump je Evropo v nagovoru obtožil, da ni dovolj hitro ukrepala proti novemu koronavirusu in zatrdil, da so Američane okužili evropski potniki. Potem, ko je več kot mesec dni zmanjševal nevarnost koronavirusa, je Trump za ta teden odpovedal načrtovani poti v Nevado in Kolorado.

Prepoved torej velja v celoti samo za Evropejce in druge, ki potujejo v ZDA iz schengenskega območja, ne pa za Američane in tujce s stalnim prebivališčem v ZDA ter imetnike določenih vizumov, kakor tudi posameznike katerih vstop je potreben za nacionalno varnost ZDA. Več bo morda jasno v naslednjih urah.

»To ni finančna kriza«

Napovedal je, da bo za tri mesece preložil obvezno plačevanje davkov podjetjem in posameznikom, drobno gospodarstvo pa bo dobilo vladna posojila z nizkimi obrestmi. "To ni finančna kriza. To je le začasen trenutek v času, ki ga bomo skupaj presegli kot država in kot svet," je zagotovil Trump.

Kongres je pozval, naj sprejme davčne olajšave na plače, kar pa ni naletelo na podporo ne pri republikanci in ne pri demokratih. Prej omenjene pomoči potovalni industriji tokrat ni omenjal.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je medtem objavila demokratski načrt pomoči, ki ima podporo republikancev. Načrt predvideva brezplačno testiranje za koronavirus po državi in vzpostavitev sklada za pomoč vsem tistim, ki so v karanteni, ne morejo na delo ali so ostali brez službe v času izbruha pandemije. Zvezne države bodo dobile več denarja za podporo prebivalcem zaradi brezposelnosti, predvidena je pomoč nosečnicam, materam in majhnim otrokom, starejšim in revnim.

Vlada je razmišljala tudi o razglasitvi izrednih razmer za celotno območje ZDA, kar bi bolj odprlo proračunsko finančno pipo za različne potrebe, vendar je bil Trump proti.

Kongres se je zganil potem, ko so jih kongresni zdravniki obvestili, da lahko v ZDA pričakujejo med 70 do 100 milijonov okužb s koronavirusom, druge ocene pa se gibljejo med 20 do 60 odstotkov prebivalstva, ki presega 300 milijonov.