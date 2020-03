»Z voditeljem talibanov sva imela danes zelo dober pogovor. Želijo si to končati in tudi mi si želimo to končati. Mislim, da imamo skupen interes. V bistvu smo imeli zelo dober pogovor z vodjo talibanov,« je v po 35 minutnem pogovoru dejal Trump. Do pogovora je prišlo po sobotnem podpisu sporazuma o umiku ameriških enot iz Afganistana, ki mu je prisostvoval državni sekretar ZDA Mike Pompeo.

Trump je posredno priznal, da to niti ni bil prvi pogovor s talibanskim voditeljem. »Ne bom rekel tega,« je odgovoril na vprašanje, ali je bil to prvi tak njegov pogovor. Pogovore z Baradarjem je kasneje potrdil tudi tiskovni predstavnik talibanov Zabiula Mudžahid, ki je dejal, da se je s predsednikom ZDA pogovarjal soustanovitelj talibanov in vodja političnega urada talibanov v Katarju Baradar.

Talibani so tudi objavili Baradarjevo izjavo, ki poziva Trumpa, naj odločno ukrepa v smeri umika tujih sil iz Afganistana in nikomur ne dovoli nobenih dejanj, ki bi kršila določila dogovora, kar bi ZDA še bolj zapletlo v podaljšano vojno.

Trumpu dogovor s talibani omogoča, da lahko pred novembrskimi splošnimi volitvami v ZDA zatrjuje, da je končal 19 let trajajočo vojno. »To se mora končati. Tam smo 20 let. Drugi predsedniki so skušali in jim ni uspelo,« je dejal Trump.