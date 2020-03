Francozi in Belgijci so si zaradi njega v laseh, saj se ne morejo zediniti, kdo je prvi cvrl na paličice narezan krompir. Belgijci trdijo, da so ga pri njih revni kmeti v dolini Meuse cvrli že pred letom 1680, in sicer kot zimsko zamenjavo za drobne ribice, zato tudi takšna oblika. Ampak povsem nepredstavljivo je, da bi ti ljudje za pripravo krompirja žrtvovali ogromne količine takrat silno dragocene maščobe. Poleg tega Belgijci takrat krompirja verjetno še niso poznali … Krompir izvira iz Južne Amerike in čilski pisatelj Núñez je v enem svojih del omenil, da je ocvrt krompir pokusil že leta 1629, verjetno pa ni bil prav zelo podoben današnjemu pomfritu. Verjetnejša je zgodba, da so pomfrit iznašli ulični prodajalci ob pariškem Novem mostu leta 1789, tik pred revolucijo. Kakor koli že, pripravimo ga lahko na klasičen način, pri čemer sladokusci prisegajo na cvrtje v dveh stopnjah: v prvi na nižji temperaturi za puhasto sredico, v drugi, na višji temperaturi, pa za hrustljavo zlato skorjico. Takšnega Francozi radi postrežejo celo k tatarskemu bifteku, nekateri ga začinijo s česnom (po sanfranciško), poznamo pa tudi različico, ki jo v Kanadi čislajo vsaj toliko kot pri nas pražen krompir ali govejo juho. Jed z imenom poutine, ki nima nikakršne povezave z ruskim predsednikom, čeprav njeno ime izgovarjajo zelo podobno, je okusna kombinacija pomfrita, mladega sira in omake, pripravljene iz goveje juhe. Prvič se je pojavila v poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja v Quebecu v manjših kantinah, pivnicah in uličnih kioskih, zato se je je dolgo držal dvomljiv sloves, prebivalce Quebeca so preostali Kanadčani zaradi nje celo zafrkavali. Ampak kmalu je specialiteta postala ponos celotne regije, sploh ko je postala divje priljubljena v Ontariu, v obmorskih provincah in na severovzhodu ZDA. Danes jedi, ki je v kulinariki postala samostojna kategorija, po vsej Kanadi in tudi ponekod v ZDA posvečajo številne festivale. Kot pri nas praženemu krompirju.

SESTAVINE • 1250 g krompirja, • olje za cvrtje, • morsko sol. Za omako še • 4 jušne žlice koruznega škroba, • 3 jušne žlice vode, • 8 jušnih žlic masla, • 40 g pšenične moke, • 1,2 dl čiste mesne juhe, • sveže zmlet pisani poper, • morsko sol. Za oblogo še • 2 skodelici koščkov mladega sira ali zrele mocarele (tiste za rezanje).