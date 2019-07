Že res, da je zamrznjen grah prav tako uporaben za različne jedi, ampak ko ga odmrznemo, nikoli in nikdar ne bo tako prijetno hrustljav in tako mile sladkobne arome kot le povsem svež. Grah je vrtnina z zelo visokim deležem beljakovin, zato je še zlasti priporočljiv za vegetarijance, poleg tega pa vsebuje veliko vlaknin, kar ugodno vpliva na presnovo. Grah je slasten tudi surov, zato zrn, ki jih izluščimo iz strokov, nikoli ne kuhamo predolgo, ampak le nekaj minut v dobro zaprtem loncu v majhni količini vode, sicer večina vitaminov propade … Strokov načeloma ne uživamo, saj so izredno nitasti, lahko pa iz praznih skuhamo imenitno zelenjavno osnovo. Prav tako vodo od kuhanja grahovih zrn, če je ne potrebujemo takoj, prihranimo. Oboje je krasno za zalivanje rižote in podobnih jedi. Eni najbolj znanih jedi z grahom in rižem v glavnih vlogah pravimo rizi-bizi oziroma riži-biži in je izvorno beneška jed. Tam ji pravijo risi e bisi in je vselej sestavljena iz na praženi čebuli in česnu dušenega graha in riža ter parmezana, včasih pa dodajo še rezino popečene pancete ali pršuta. Grah se imenitno obnese tudi s testeninami, denimo tako, da ga na hitro podušimo na praženi čebuli, iz njega skuhamo krasne juhe, iz njega lahko samostojno ali v spregi s krompirjem pripravimo okusen pire, odlično se odreže v solatah in vseh vrstah prikuh – naštevali bi lahko še v nedogled. Ena boljših specialitet, ki jo tudi lahko štejemo v kategorijo rizi-bizi, vam bo v tem času uspela po naslednjem receptu.

Rizi-bizi z nadevanimi cvetovi bučk Potrebujemo 250 g okroglozrnatega riža, 300 g sveže izluščenega graha, 2 večji mladi čebuli z zelenjem vred, 100 g masla, 2 žlici oljčnega olja, dober liter vode ali zelenjavne jušne osnove (ki jo lahko skuhamo iz praznih strokov, iz katerih smo pravkar izluščili grah), 1,5 dl belega vina, morsko sol, sveže zmlet beli poper. Za nadevane cvetove še 8 cvetov bučk, 1 žličko drobno sesekljane lupine limone, 200 g sveže skute, sveže zmlet pisani poper. V manjšem loncu pristavimo za dva prsta osoljene vode za kuhanje graha. Riž oprhamo pod tekočo hladno vodo in ga dobro odcedimo. V skledi gladko razmešamo skuto, sesekljano limonovo lupino in poper. Grah stresemo v soljen krop, v katerem ga kuhamo tri minute, da se zmehča, a še ostane hrustljav. Kuhanega odcedimo, vodo od kuhanja pa prihranimo, saj bomo z njo zalili riž. Čebulo očistimo in drobno sesekljamo. Zelenje sesekljamo ločeno. V električnem mešalniku gladko razmešamo polovico ohlajenega graha, čebulno zelenje in zmehčano maslo. Bučnim cvetovom porežemo peclje. V širši posodi segrejemo oljčno olje, na katerem beli del sesekljane čebule med občasnim mešanjem počasi pražimo nekaj minut, ravno toliko, da postekleni, obarvati pa se ne sme. Popraženi čebuli dodamo odcejen riž, ki ga med mešanjem pražimo kakšno minuto, da postekleni. Popražen riž zalijemo z belim vinom, ki ga med mešanjem povsem ukuhamo. Riž zalijemo z vodo od kuhanja graha. Ko se tekočina povsem ukuha, prilijemo zajemalko vroče vode ali zelenjavne osnove (iz praznih grahovih strokov). Postopek ponavljamo toliko časa, da riž skuhamo na zob. Bučne cvetove nadevamo z začinjeno skuto in jih, če je to mogoče, zavijemo kot bombone. Rižu nazadnje dodamo grahovo maslo, preostali grah, sol in poper ter po potrebi prilijemo še malo vroče tekočine. Premešamo in na hitro segrejemo. Nadevamo na krožnike in na vrh položimo nadevane cvetove ter ponudimo kot predjed ali lažjo samostojno jed. Če nimamo bučnih cvetov, lahko začinjeno skuto na vrh rižote položimo kot žličnik.