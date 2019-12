Leta po izginotju najstnika našli v omari osumljenca pedofila

Med petkovo racijo so policisti v stanovanju 44-letnega osumljenega pedofila v kraju Recklinghausen na zahodu Nemčije v omari našli 15-letnega fanta. Najstnika so po poročanju Deutsche Welle pogrešali okoli dve leti in pol. »Po naključju so ga našli v omari, kmalu so ugotovili, da gre za pogrešanega fanta,« so policisti sporočili v izjavi za javnost. Pristavili so, da ni nikakršnega dokaza, da so fanta v stanovanju zadrževali proti njegovi volji, so ga pa iz njega nemudoma odstranili. 44-letnega osumljenca za razpečevanje otroške pornografije in njegovega 77-letnega očeta, ki je bil v tistem času v stanovanju, so aretirali. Prvi ostaja v priporu, saj je policijski pes v stanovanju našel več elektronskih naprav za shranjevanje podatkov, ki jih zdaj preiskujejo.