Pornhub je bil lani obiskan kar 42 bilijon krat. Je prosto dostopna pornografska stran, ki ne zahteva registracije, in nima starostne omejitve. Svoje prihodke viša z oglaševanjem in promocijami pornografskih vsebin, ki jih plačajo posamezni proizvajalci.

Lastniku spletne strani Mindgeeku očitajo pomanjkljive zaščitne preglede šest milijonov videoposnetkov, ki jih na spletnem mestu objavijo številni ljubiteljski producenti. V zadnjih letih se je podjetje spopadalo s številnimi obtožbami, da so objavili videoposnetke, ki prikazujejo posilstvo in spolno zlorabo.

Peticijo je začela izvajati ameriška skupina Exodus Cry, ki so jo podprli tudi aktivisti iz Velike Britanije. »To je podjetje, ki ustvarja milijonske prihodke od oglaševanja in članstva, vendar nima učinkovitega sistema za zanesljivo preverjanje starosti ali privolitve tistih, ki so prikazani v objavljeni pornografski vsebini,« je povedala Laila Mickelwait, ustanoviteljica Exodus Cry.

Mindgreek, ki ima svoje pisarne v Montrealu, Londonu, Nicosiji, Los Angelesu in Luksemburgu, obtožbe, ki jih navaja peticija, ostro zavrača. Vztrajajo, da izvajajo dosledne postopke za odstranjevanje pravno spornih vsebin.

»Pornhub je odločno zavezan izkoreninjanju vsebin in gradiva, ki je prepovedan in se proti bori njemu,« so za Guardian povedali v Mindgeeku.

A skupine vztrajajo, da kritika Pornhuba temelji na dokazih iz preteklih slabih praks. Nekateri videi na spletni strani namreč prikazujejo izjemno nasilno in »hardcore« pornografijo. Dodajajo, da je to, skupaj z razširjenostjo videov, ki promovirajo seks z najstniki – »najstniki (angl. Teen)« je najbolj priljubljena kategorija na spletni strani –, pokazatelj, da je nujno vedeti, ali so bili ti posneti sporazumno.