12-letna Monika Karimanović iz Knjaževca vzhodno od Niša je izginila 20. decembra zjutraj, ko je bila na poti v šolo. Od takrat ni sledu niti za večkrat obsojenim pedofilom Ninoslavom Jovanovićem, ki je v Srbiji znan tudi kot Malčanski brivec, ker svojim žrtvam običajno obrije lase ali jih ostriže.

Od dekličinega izginotja na območju poteka obsežna iskalna akcija, v kateri poleg policistov sodeluje tudi več kot sto lovcev in gorski reševalci. Policija v vaseh okoli Knjaževca preiskuje vse hiše, dvorišča, lope, hleve in vse lokacije, kamor bi se ugrabitelj z deklico lahko zatekel.

Srbski notranji minister Nebojša Stefanović je danes napovedal, da ministrstvo ne bo odnehalo in da policisti ne bodo šli spat, dokler ne najdejo Monike.

Jovanović iz vasi Malča je bil zaradi posilstva dekleta in deklice prvič obsojen leta 1996 na deset let zapora, a so ga po devetih letih predčasno izpustili iz zapora. Kmalu po prihodu na prostost je ugrabil in posilil še eno deklico, ena pa mu je po ugrabitvi pobegnila. Leta 2006 je bil obsojen na 15 let zapora, a so ga januarja lani po 12 letih predčasno izpustili. Zatem je bil zaradi nadlegovanja žensk za zapahi še pet mesecev, a je kazen pred meseci odslužil, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.