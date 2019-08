Še dobrih štirinajst dni je do konca šolskih počitnic, zato vse slavne in pozornosti vredne slovenske zvezde pospešeno raziskujejo lepote našega planeta, skrbijo za zdrav duh v zdravem telesu ter svoje vtise delijo z bralci, ki komaj čakajo novice o tem, kaj se jim je pripetilo med preživljanjem počitnic.

Luka Mesec na grobu Jeana-Paula Sartra

Pa začnimo udarno. S tistimi, ki jih ima delovno ljudstvo najbolj pod drobnogledom – politiki. Cvetober elite slovenske politične estrade je pri raziskovanju lepot naše in širše domovine ter pri skrbi za dobro kondicijo, ki jo bo potreboval v vroči jeseni, neumoren. Na portalu Žurnal24.si so zbrali venček njihovih objav na družbenih omrežjih. Luka Mesec, koordinator Levice, je počitniški pozdrav oboževalcem poslal z groba francoskega pisatelja in filozofa Jeana-Paula Sartra. Alenka Bratušek, šefinja Stranke Alenke Bratušek in ministrica za infrastrukturo, se za vročo jesen redno razkazuje, kako s tekom in treningom s TRX-trakovi v domači garaži skrbi za kondicijo. Evroposlanka Tanja Fajon igra tenis v Bohinju. Tudi na portalu 24ur.com niso mogli mimo tega, da ne bi obvestili bralcev in gledalcev, kje so ali še bodo preživeli dopust izvoljenci ljudstva. Ljudmila Novak jim je zaupala, da bo med počitnicami uživala kar doma. »Dopust preživljam doma v krogu družine,« je povedala nova slovenska predstavnica v evropskem parlamentu. Matjaž Nemec se jim sicer ni oglasil na telefon, a je na instagramu objavil fotografijo z dopusta, pod katero je citiral Johna Lennona. In seveda so lepo misel na omenjenem portalu delili z radovednim bralstvom. »Življenje je tisto, kar se zgodi, ko si zaposlen z načrtovanjem drugih stvari. Lepe počitnice vsem,« je navdahnjeno zapisal Nemec.

V Slovenskih novicah so se podrobneje lotili počitniškega udejstvovanja najmlajšega slovenskega župana, 31-letnega Davida Klobase, nekoč znanega člana glasbene skupine Casanova. Novinec na politični sceni, ki je osvojil politična srca občanov Svete Trojice v Slovenskih goricah, je dopustoval na grškem otoku Mikonos. A ne sam. Čeprav na družbenih omrežjih ni objavljal svojih počitniških podvigov, ga je po informacijah Slovenskih novic z objavljanjem fotografij iz diskotek ter z večerij in potepov po otoku izdala bujna svetlolaska Doroteja Premužič, vizažistka, ki se je v preteklosti tudi že razgalila za Playboy. A sodeč po informacijah ne gre za nov estradni parček, saj naj bi bila Doroteja in župan David le dobra prijatelja.