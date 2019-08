Priljubljeni zvezdniki še kar veselo počitnikujejo in tekmujejo med sabo, kdo bo obredel najzanimivejše kotičke sveta. V Žusterni, kjer že en teden na drogu visi rdeča zastava zaradi fekalnega izlivanja, ni nobenega od njih. Vsaj sodeč po medijskih objavah v poletnem tisku, ki spremlja radostne prigode in nezgode zvezdniške elite.

Werner je tihotapil školjke, Jože Potrebuješ je skočil

Zato pa so, kot je mogoče zaznati iz priljubljenega čtiva, Maldivi postali ena priljubljenih destinacij za počitek in nabiranje novih moči za jesensko-zimski čas. A tudi še tako rajske destinacije skrivajo pasti, v katere lahko zabredejo celo izkušeni popotniki. V reviji Nova so opisali tragedijo priljubljenega pevca Wernerja Brozovića, ki je strasten zbiralec spominkov z Maldivov, kamor redno zahaja in od koder je domov privlekel že kakšnih sto kilogramov prekrasnih školjk in peska, ki ga doma spominjajo na rajske otočke. Tudi letos je med potopom iz morja privlekel školjko, ki jo je imel namen odnesti domov, a kaj ko je iz morja potegnil zelo redko školjko, s katero so se nato fotografirali tudi domačini in slike objavljali na facebooku. Narodni zaklad je pritegnil pozornost lokalnih varuhov narave, ki so Wernerja čakali v zasedi na letališču in vsej družinici preiskali prtljago. No, Werner je školjko skril v kovček svojega menedžerja, nato pa jo vrgel v morje, ker se je zbal, da ga bodo kaznovali. »Sploh nisem razumel, zakaj je ta školjka tako pomembna, ko pa sem jih že na kilograme pripeljal v Slovenijo, pa to nikoli ni bil problem,« je potožil reviji Nova ljudski pevec za ljudska srca. Na Maldive jo je skupaj s svojo izvoljenko Aleksandro Ilijevski mahnil tudi Jurij Zrnec. Po informacijah revije Suzy na Maldivih igralsko-pevski parček »uživa v razvajanju, odlični hrani, opazovanju rib, hobotnic, kuščarjev in drugih živali, ki so jima zelo pri srcu, raziskovanju podvodnega sveta in romantičnih trenutkih pod zvezdami«.

Tudi Andrej Karoli uživa na dopustu. Ne sicer tako daleč kot Brozović in Zrnec, a zategadelj užitkarjenje v Medulinu ni prav nič manjše. Z ženo Suzano sta se pred kratkim po poročanju taiste revije podala na čisto posebno dogodivščino. »S kanuji sta šla na izlet pod Galebove stene, kjer je tudi skrivna jama, se seveda zapeljala vanjo in uživala v kopanju,« so zapisali kronisti zvezdniškega utripa. V kopanju je užival tudi čuk Jože Potrebuješ, ki jo je z družino mahnil na sever, na Norveško, in je po poročanju portala 24ur.com, ki je na tekočem z objavami na Jožetovih družbenih omrežjih, skočil kar v ledeniško jezero, ki ga je tam ustvarila hladna norveška reka.