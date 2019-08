Številni Parižani so v preteklih mesecih opozarjali na nevarnost strupene snovi. Streha in stolpič znamenite katedrale sta bila namreč narejena iz več sto ton svinca, ki se je v požaru 15. aprila stalil, veter pa je snov raztresel po širšem območju okoli Notre-Dame, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Delavci nameravajo sedaj z različnimi metodami očistiti območje v velikosti 10.200 kvadratnih metrov. Dela naj bi predvidoma trajala do 23. avgusta.

Sprva nameravajo celotno območje posesati, zdrgniti ostanke, nato pa s curkom vode pod pritiskom vse očistiti in zajeti kontaminirano vodo. Na bolj občutljivih površinah bodo uporabili drugačno tehniko.

Parižani so mestnim oblastem večkrat očitali, da niso bile iskrene z oceno nevarnosti glede svinca. Po več tednih zanikanja, da obstaja možnost zastrupitve s svincem, so oblasti konec julija priznale, da strupene snovi niso v zadostni meri odstranili. Zaradi tega so tudi začasno ustavili dela na katedrali.

Prebivalcem v neposredni bližini katedrale, med njimi predvsem otrokom in nosečnicam, so svetovale, naj gredo na testiranje prisotnosti svinca v krvi. Zaenkrat so pri dveh otrocih odkrili povišano raven svinca v krvi, a so pri enemu od njiju našli vir zastrupitve tudi med domačimi štirimi stenami. Še naprej bodo spremljali zdravstveno stanje otrok, ampak ne potrebujeta zdravljenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.