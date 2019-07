Zgornji dom francoskega parlamenta je glasoval, da bi bila cerkev prenovljena po izvirni podobi, francoski predsednik Macron pa je napovedal, da bi za prenovo katedrale Notre-Dame razpisali mednarodni natečaj, na katerem bi potencialno lahko najbolj prepričala tudi sodobna arhitekturna rešitev, po kateri bi pogoreli stolpič iz 19. stoletja zamenjala sodobnejša različica, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To rešitev je sedaj podprl tudi parlament.

Že v aprilu so v Franciji izvedli javnomnenjsko raziskavo, ki je pokazala, da si večina anketirancev želi, da bi katedralo prenovili tako, da bi ponovno izgledala kot pred požarom. Ta je poleg stolpiča poškodoval tudi streho in strop katedrale. Konec junija je pariško tožilstvo sporočilo, da sta bila najverjetnejša vzroka uničujočega požara slabo ugasnjena cigareta ali napaka na električnem omrežju.

Kar 93 metrov visok stolpič je bil v 19. stoletju zgrajen po načrtu restavratorja Eugeneja Violleta le Duca in je nadomestil prej obstoječi srednjeveški stolp, ki je bil porušen v 18. stoletju.

Macron si želi, da bi katedralo prenovili v petih letih, kar je po presoji številnih strokovnjakov pretirano ambiciozna časovnica, navaja dpa.

Pariški nadškof Michel Aupetit je v juniju daroval tudi prvo sveto mašo po požaru. Obred so izvedli v eni od kapel na vzhodni strani znamenite katedrale, okoli 30 udeležencev maše, med katerimi so bili predvsem duhovniki, kanoniki in tudi delavci, ki cerkev obnavljajo, pa je moralo iz varnostnih razlogov nositi čelade.