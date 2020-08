Orgle iz leta 1733 imajo 8000 piščali, kadar zadonijo vse, njihov zvok opisujejo kot pravo simfonijo. Delavci so okrog orgel že namestili 30-metrske zidarske odre, s pomočjo katerih jih bodo pazljivo razstavili in jih kos za kosom prenesli na tla.

Znamenite orgle sicer po pisanju francoske tiskovne agencije AFP v požaru niso bile močno poškodovane. Prekril jih je svinčev prah, poleg tega so nanje slabo vplivala velika temperaturna nihanja po požaru. Dokaj dobro so jo odnesle tudi med gašenjem požara, saj niso bile močno prepojene z vodo.

Še vedno pa je treba orgle temeljito očistiti, zato pričakujejo, da bo proces restavracije trajal do leta 2024. Najprej je na vrsti odstranitev klaviatur, sledila bo demontaža piščali, kar bo predvidoma trajalo do konca leta. Sama rekonstrukcija se bo začela januarja 2021.

»Šlo bo za res temeljito restavracijo, na katero smo se pripravljali zelo dolgo,« je povedal Georgelin.

Francoski predsednik Emmanuel Macron si želi, da bi bila obnova katedrale zaključena aprila 2024, ko bo Pariz gostil olimpijske igre. K zamudam pri obnovi so doslej prispevali slabo vreme, onesnaženje s svincem in nazadnje pandemija novega koronavirusa. Tako so delavci lahko šele v začetku junija začeli odstranjevati več ton staljenega svinca s strehe.

Macron je julija tudi sporočil, da bo katedrala obnovljena v izvirni obliki, medtem ko se do tedaj pri stolpiču, ki se je porušil v požaru, zavzemal za sodobno arhitekturno rešitev.