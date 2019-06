Darove so doslej nakazali predvsem posamezniki. Premožne francoske družine, ki so napovedale pomoč v višini 100 ali 200 milijonov evrov, pa denar pošiljajo po manjših vsotah. Tako lahko darujejo, kadar želijo in za točno določen del obnove.

Požar, ki je 15. aprila zajel pariško katedralo, je uničil dve tretjini strehe, porušil pa se je tudi stolpič. Francoski minister za kulturo Franck Riester je danes ocenil, da bo obnova zahtevna. »Notre-Dame je še vedno nestabilna, predvsem na ravni obokov, ki se lahko še vedno zrušijo,« je poudaril.

Pojasnil je, da še vedno niso ugotovili vzroka požara, a za zdaj kaže, da ni šlo za kaznivo dejanje.

V soboto bodo sicer v cerkvi darovali prvo mašo po požaru, ki se je bo lahko iz varnostnih razlogov udeležilo zgolj okoli 30 ljudi, predvsem duhovniki. Med mašo, ki jo bodo v živo prenašali na katoliškem programu KTO, bodo morali nositi čelade.